Antalya'da "1. Hemşirelik Kongresi" düzenlendi

Antalya Şehir Hastanesinin kuruluşunun ilk yılında "Sağlıkta Teknoloji ve İnovasyonun Yönetimi" temasıyla gerçekleştirilen kongrede, hemşirelik mesleğinde yenilikçi yaklaşımlar ve sağlık hizmetlerinde teknoloji entegrasyonu ele alındı.



YAPAY ZEKA DESTEKLİ BAKIM

Bilimsel oturumlarda, yapay zeka destekli hemşirelik uygulamaları ve dijital sağlık teknolojileri konuşuldu. Yurt içi ve dışından akademisyenler ve uzman konuşmacılar, yapay zekanın sağlık profesyonellerine etkisi, hemşirelikte inovasyon, dijital eğitim platformları ve yapay zeka destekli yara bakım sistemleri başlıklarında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Kongre kapsamında "Onkoloji Hastalarında Hemşirelik Bakımı Kursu" düzenlenerek, "cerrahi tedavi yöntemleri, radyoterapi, immünoterapi, yan etki yönetimi, psikososyal destek ve yaşam sonu bakım" konularında eğitim verildi.



ROBOTİK CERRAHİ KURSU

"Robotik Cerrahi Hemşireliği Kursu"nda ise robotik sistemlerin kullanımı, hasta güvenliği, komplikasyon yönetimi, ameliyat süreci ve hemşirenin görevleri örnek vaka sunumlarıyla aktarıldı.

Program sonunda katılımcılara sertifika verildi. Besteci, şarkıcı Turgay Saka, kongrenin kapanışında konser verdi.



Kongrenin üçüncü gününde ise katılımcıların moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Antalya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacer Nur Yüce, Antalya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Murat Türkyilmaz'ın da katılımıyla Düzlerçamı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.