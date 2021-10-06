Antalya'da 10 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 19:07
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasten adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan A.S'yi yapılan çalışma sonucunda Cumhuriyet Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
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