Antalya'da 10 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Alanya ilçesinde kasten adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 19:07

Antalya'da 10 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasten adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan A.S'yi yapılan çalışma sonucunda Cumhuriyet Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

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