Antalya'da 146 kök kenevir ve 1 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

Şüphelinin bulunduğu ormanlık alanda ve ikametinde yapılan aramalarda 146 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

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