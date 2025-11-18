Antalya'da 18 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
18.11.2025 13:28
İHA
Polis ekipleri 18 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası alan firariyi yakaladı.
Emniyet Müdürlüğü tarafından 'yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçları ve suçluları ile mücadele devam ediyor. Bu operasyonlar kapsamında 5 adet arama kaydı olan M.A.A. isimli şahıs yakalandı.
Yapılan aramada silah, mühimmat ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.