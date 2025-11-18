Antalya'da 18 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

18.11.2025 13:28

Antalya'da 18 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
IHA

İHA

Polis ekipleri 18 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası alan firariyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından 'yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçları ve suçluları ile mücadele devam ediyor. Bu operasyonlar kapsamında 5 adet arama kaydı olan M.A.A. isimli şahıs yakalandı.

 

Yapılan aramada silah, mühimmat ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.