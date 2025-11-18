Antalya'da 18 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Emniyet Müdürlüğü tarafından 'yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçları ve suçluları ile mücadele devam ediyor. Bu operasyonlar kapsamında 5 adet arama kaydı olan M.A.A. isimli şahıs yakalandı.

Yapılan aramada silah, mühimmat ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.