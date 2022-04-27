Antalya'da 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 11:58
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente sahte alkol getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Polis, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi D-650 kara yolunda bir tırı durdurarak yaptığı aramada, 2 bin litre sahte alkol ele geçirdi.
Tır sürücüsü A.A. gözaltına alındı.
Operasyonda yapılan aramalar ve sahte alkollerin bulunduğu anlar, polis ekiplerince görüntülendi.
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