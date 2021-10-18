Antalya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 09:11

Antalya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Sürücüleri henüz belirlenemeyen 07 GBK 06 plakalı otomobil, 51 KV 095 plakalı otomobil ile 07 AFA 457 plakalı otomobil, Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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