Antalya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 09:11
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Sürücüleri henüz belirlenemeyen 07 GBK 06 plakalı otomobil, 51 KV 095 plakalı otomobil ile 07 AFA 457 plakalı otomobil, Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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