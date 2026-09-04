Antalya’da abartılı egzoza denetim: 172 araç trafikten men edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreye rahatsızlık veren ve gürültü kirliliğine neden olan abart egzozlu araçlara yönelik denetimlerini sürdürdü.

1-30 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde yapılan kontrollerde abart egzoz kullandığı belirlenen 567 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 172 araç da trafikten men edildi.

Karayolları Trafik Kanunu ’na göre, araçta yapılan değişiklik nedeniyle çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü çıkaran sürücülere 16 bin lira ceza uygulanıyor. Bu araçlar ayrıca 30 gün süreyle trafikten men ediliyor.