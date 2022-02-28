Antalya'da aranan kişilere yönelik operasyonda 55 şüpheli yakalandı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 28.02.2022 - 15:27
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
42 ekip ve 106 personelle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, kasten yaralama, hırsızlık, yağma, fuhşa aracılık, cinsel saldırı, dolandırıcılık, uyuşturucu madde satın almak, silahla tehdit ve hakaret gibi suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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