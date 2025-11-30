Antalya'da balıkçı barınağına yıldırım düştü, 3 tekne kullanılamaz halde
30.11.2025 15:38
İHA
Antalya'da bir balıkçı barınağında şiddetli yağış esnasında düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Yangında 3 tekne kullanılamaz hale geldi.
Konyaaltı ilçesinde balıkçı barınağında dün gece 23:00 sularında yaşanan olayda etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına sırasında barınakta bağlı bulunan teknelerden birisine yıldırım düştü.
Düşen yıldırım sebebiyle teknede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler hemen bitişiğindeki diğer balıkçı teknelerine de sıçradı.
İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.
Adrese gelen ekipler karaya çekili bulunan diğer tekneler nedeniyle yangına güçlükle müdahale ederken yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından yangını tamamen söndürdüler.
Yangın nedeniyle 3 tekne kullanılamaz hale gelirken, yangın haberini alan tekne sahipleri, olayda ihmal olduğunu iddia ederek tepki gösterdi.
