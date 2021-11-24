Antalya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 24.11.2021 - 17:19
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Barış Eren Akbulut'un (26) kullandığı 32 ES 572 plakalı otomobil, Antalya-Korkuteli kara yolu Yazır mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.
Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akbulut'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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