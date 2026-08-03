Antalya'da bir haftada 275 kişi tutuklandı

Antalya 'da polis ekiplerinin son bir haftada kent genelinde gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 1.921 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 275'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen çalışmalarda, başta kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Denetimlerde 19 otomobil ve motosiklet, 37 silah , 28 kesici alet ve çok sayıda kartuş ele geçirildi. Ayrıca 4 işletme hakkında idari yaptırım uygulanırken, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 23 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Çalışmalar kapsamında toplam 265 kişiye de idari para cezası kesildi.