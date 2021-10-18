Antalya'da bir kişi, alacak verecek yüzünden kardeşini silahla yaraladı (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kardeşini av tüfeğiyle yaraladı.

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 19:52

Antalya'da bir kişi, alacak verecek yüzünden kardeşini silahla yaraladı

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Çayyazı Mahallesi'ndeki bir mobilya dekorasyon atölyesinde Özgür A. ile ağabeyi Özcan A. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Özcan A, av tüfeğiyle kardeşi Özgür A'ya ateş etti.

Yaralanan Özgür A, sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan Özcan A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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