Antalya'da bir kişi, alacak verecek yüzünden kardeşini silahla yaraladı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 19:52
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Çayyazı Mahallesi'ndeki bir mobilya dekorasyon atölyesinde Özgür A. ile ağabeyi Özcan A. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Özcan A, av tüfeğiyle kardeşi Özgür A'ya ateş etti.
Yaralanan Özgür A, sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan Özcan A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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