Antalya'da bir köpek fosseptik çukuruna düştü
24.11.2025 16:22
İHA
Antalya'da fosseptik çukuruna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Kepez'in Şelale Mahallesi'nde yaşandı. Çevresinde otlarla kaplı bir foseptik çukuruna köpek düştü.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri aldıkları ihbar üzerine olay yerine hareket etti.
Olay yerine gelen ekipler gerekli hazırlıklar sonrasında ipli düzenek yardımıyla köpeği çıkarttı.
Mahsur kaldığı çukurdan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan köpek, bölgeden uzaklaştı.
