Antalya'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ilçede çalışmalar gerçekleştirdi.
Operasyonda, hakkında 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. üzerinde farklı bir kimlikle yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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