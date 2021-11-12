Antalya'da çıkan yangın 2 iş yerinde hasara yol açtı

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Boğazkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki bir çarşıda bulunan Batur Alp Sıracı'ya ait butik işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevler kısa sürede iş yerinin bitişiğindeki Memet Mızrak'ın çanta dükkanına sıçradı.



Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaklaşık 1,5 saatte söndürülen yangında, iş yerleri kullanılamaz hale geldi.





