Antalya'da çıkan yangında çok sayıda tropikal bitki fidanı zarar gördü

Antalya Haberleri 15.07.2021 - 15:47
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm alanda bulunan çok sayıda tropikal bitki fidanı zarar gördü.
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