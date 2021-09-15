Antalya'da cinayet şüphelisi yayla evinde yakalandı

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 19:03
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalnız Mahallesi'ndeki evinin önünde Cengiz Berkay'ın (56) 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından çalışma başlattı.
Şüpheli A.U'nun öldürülen Berkay'ın evindeki av tüfeğini de alarak ormanlık alana kaçtığı tespit edildi.
Ormanlık arazide, komando timleri, iz takip ve arama köpekleriyle oluşturulan özel ekiplerle 5 gün boyunca gerçekleştirilen çalışmada, şüpheli Belen Yaylası'ndaki evde yakalandı.
Aramada iki av tüfeği ve fişeklik ele geçirildi.
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