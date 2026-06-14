Antalya'da dehşet: Öğretmen, eşini ve kayınpederini öldürdü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir öğretmen, tartıştığı meslektaşı olan eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle vurup öldürdü.

Olay sırasında evde bulunan çiftin 3 çocuğu ise yakınları tarafından evden götürüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Aslıhan Ö.B. ve babasının hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya 'nın Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında yaşayan öğretmen O.B. ile öğretmen eşi Aslıhan Ö.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

YASAL UYARI

ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.