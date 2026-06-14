Antalya'da dehşet: Öğretmen, eşini ve kayınpederini öldürdü
14.06.2026 16:23
Son Güncelleme: 14.06.2026 16:50
Katil zanlısı öğretmen gözaltına alındı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir öğretmen, tartıştığı meslektaşı olan eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle vurup öldürdü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında yaşayan öğretmen O.B. ile öğretmen eşi Aslıhan Ö.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B., pompalı tüfekle eşi ve kayınpederi Cafer Ö.'ye ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Aslıhan Ö.B. ve babasının hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.
Yapılan incelemenin ardından cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olay sırasında evde bulunan çiftin 3 çocuğu ise yakınları tarafından evden götürüldü.
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