Antalya'da denizde ceset bulundu (Antalya Haberleri)

Antalya'da denizde ceset bulundu.

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 12:23

Antalya'da denizde ceset bulundu

Haberleri - Anadolu Ajansı, Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı'nda yürüyüş yapanlar denizin falezlere yakın kısmında hareketsiz halde bir kişinin durduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye bot ile gelen deniz polisi ekibi, kişiyi bulunduğu yerden bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Burada bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede cesedin Erkan Özmen'e (33) ait olduğu tespit edildi.

Yakınlarının kayıp müracaatı yaptığı 3 çocuk babası Özmen'den 2 gündür haber alınamadığı öğrenildi.

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