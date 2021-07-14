Antalya'da denizde kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı

Antalya Haberleri 14.07.2021 - 16:50
Evrenseki sahilinden 12 Temmuz'da akşam saatlerinde denize girdikten sonra kaybolan lise öğrencisi Barış Alagöz için arama çalışmalarına devam edildi.
Denizde paraşüte binen bir kişi, jandarma ekiplerine Çolaklı açıklarında su üzerinde siyah bir cisim gördüğünü bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta cesedi buldu. Evrenseki Limanı'na getirilen cesedin, Alagöz'e ait olduğu belirlendi.
Kaybolduğu yerden yaklaşık 3 kilometre uzakta bulunan Alagöz'ün cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ablasıyla pazartesi günü akşam saatlerinde denize giren Barış Alagöz (15) denizde kaybolmuş, ihbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
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