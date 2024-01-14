Antalya'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Kaş ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Antalya'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, M.D'nin (37) kullandığı 07 AGY 546 plakalı hafif ticari araç, Beldibi Mahallesi Kıbrıs Deresi mevkisinde yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Araçta bulunan Hafize Eren (69) kaza yerinde öldü, Ayşe D. (32) ile Mustafa Eren (33) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elmalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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