Antalya'da devrilen tur midibüsündeki 8 turist yaralandı (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Serik ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı.

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 31.10.2021 - 09:15

Antalya'da devrilen tur midibüsündeki 8 turist yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Antalya'da devrilen tur midibüsündeki 8 turist yaralandı.

Ufuk Aktaş'ın kullandığı tur midibüsü, Sanayi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı, ardından karşı yola geçerek devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 Rus turist, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralı 2 çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazanın, 15 turistin Antalya Havalimanı'na transferi sırasında meydana geldiği öğrenildi.

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