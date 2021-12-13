Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı.

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 13.12.2021 - 17:50
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kontrolünde "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi D-400 kara yolunda gerçekleştirdikleri denetimler sırasında şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi.
Sürücüsünün "dur" ihtarına uymaması üzerine, takip sonucu araç Gebece Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada yolcu koltuğunda siyah poşete sarılı 22 gram esrar, poşette 3 sentetik hap, yağ bidonuna zulalanmış 4 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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