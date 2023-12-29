Antalya'da eş zamanlı narkotik operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı toplam 100 ekip ve 500 personelin katıldığı hava destekli operasyonda, belirlenen 20 adrese baskın yapıldı.



Operasyonda, 12 kilogram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 tabanca, 1 tüfek, 23 fişek, 1 kilo 828 gram skunk, 457 gram esrar, 165 gram kokain, 161 gram metamfetamin, 246 uyuşturucu hap, 244 sentetik ecza maddesi, 2 kök Hint keneviri, 4 hassas terazi ve bir miktar para ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 56 şüpheli yakalandı.



Ayrıca 16 araca toplam 37 bin 487 lira para cezası uyguladı.



Denetimlere katılan Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu ve terörle mücadele tüm unsurlarla sahada oldukları vurguladı.



100'e yakın ekiple yaklaşık 500 personelin olduğu bir operasyon yaptıklarını ifade eden Orhan Çevik, "Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de bir huzur ortamımız var ve devamını sağlamak için çalışıyoruz. Yılbaşı öncesinde vatandaşlarımızın huzur içerisinde yeni yıla girmeleri noktasında birimlerimizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor." dedi.



Çevik, yürüttükleri çalışmaların başında uyuşturucuyla mücadele konusunun geldiğini belirterek "Daha önceden yaptığımız çalışmalarımız vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda belirlediğimiz adreslere operasyonlar düzenliyoruz. Bu işin ticaretini yapan, gerek kullanan gerek satışını yapan torbacı kim varsa bunların tamamını toparlamak ve hesap vermelerini sağlamak üzere hava destekli Özel Harekat birimlerimizin katılımıyla birlikte koordineli bir şekilde operasyonumuzu şu an ben de yerinde takip ediyorum. Hedefimiz, gençlerimizi her türlü şer odağından kurtarmak." diye konuştu.



Sahayı hiç boş bırakmadıklarını vurgulayan Çevik, uyuşturucu yakalama oranlarında Antalya'nın ilk sırada olduğunu söyledi.



Yılbaşında da 5 bine yakın personelle sahada olacaklarını kaydeden Çevik, "Alkole bağlı suçların önlenmesi noktasında tüm eğlence mekanları ve civarında ilimizde kritik önemi haiz, hassasiyet gösteren yerler ve civarında hep ekiplerimiz hazır olacak. Biz sahada olacağız. Bizim için en büyük tatil bu. Yeter ki huzur ve güven ortamı içerisinde yılbaşını geçirelim." ifadelerini kullandı.