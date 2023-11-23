Antalya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan aranan Y.A'nın ilçedeki evine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan aramada 4 kilo 390 gram esrar ele geçirildi.
Çıkarıldığı cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen Y.A. tutuklandı.
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