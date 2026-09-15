Antalya'da feci kaza: Otomobil tankere ok gibi saplandı

Antalya ’nın Manavgat ilçesinde dün akşam otomobilin aynı yönde ilerleyen tankere arkadan çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti. Tankerin altına sıkışan otomobil ise uzun süren çalışmaların ardından çıkarılabildi.

Kaza sonrası ekipler, tankerin altında kalan otomobili çekici yardımıyla çıkarmaya çalıştı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen araç bulunduğu yerden çıkarılamadı.

Bunun üzerine tankerde bulunan yakıtın başka bir tankere boşaltılmasına karar verildi. Yakıtın aktarılmasının ardından çalışmalar yeniden başlatıldı ve otomobil sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Sevim'in kullandığı otomobilin Taşağıl kavşağına 200 metre mesafede aynı istikamette seyir halindeki Birol K.'nin kullandığı yakıt yüklü tankere arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tankerin arkasına sıkışan ve yaklaşık 100 metre tankerle birlikte giden otomobilin sürücüsü Ahmet Sevim (34) hayatını kaybetti.

Ilıca Mahallesi'nde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda İnfaz Koruma memuru olarak görev yaptığı bildirilen Ahmet Sevim'in cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobil tankerin arkasına saplandı.

OTOMOBİL ÇIKARILAMADI

Çarpmanın şiddetiyle tankerin arkasına sıkışan otomobil, tankerin üzerine binmesi nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamadı.

Çıkarmak için yapılan çalışma sırasında kurtarıcının otomobile bağladığı demir koptu. Otomobilin çıkarılabilmesi için tankerde bulunan ve 50 ton dolayındaki yakıtın başka bir tankere aktarılması için çalışma başlatıldı.

Tankerin boşaltılmasının ardından tanker vinç yardımıyla kaldırılırken, otomobil kurtarıcı tarafından çekilerek çıkartıldı.