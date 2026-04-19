Antalya'da feci olay: Kestiği ağacın altında kalıp yaşamını yitirdi
19.04.2026 13:53
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan 51 yaşındaki Telat Öztürk hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesi Fakırcalı Mahallesi'nde M.Ö.'ye (57) ait arazide kesim yapan Telat Öztürk'ün (51) üzerine kestiği ağaç devrildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Arazi sahibi M.Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.