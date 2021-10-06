Antalya'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 14:52
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş imkanı ve daha iyi yaşam vaadiyle yurt dışından ilçeye getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Y.P. (52) ve T.P. (58) gözaltına alındı.
Fuhşa zorlandıkları öne sürülen yabancı uyruklu Türk vatandaşı kadın serbest bırakıldı, Gürcistan vatandaşı bir kadın da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
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