Antalya’da fuhuş operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 26.02.2022 - 10:24
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince iki ay süren çalışma sonucu 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5'i kadın 20 kişi gözaltına alındı, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 20 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.
Aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, cinsel saldırı ve insan ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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