Antalya'da galeriden araç çaldıkları belirlenen 5 kişi yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, galeride meydana gelen araç hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.



Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerini inceleyen ekipler, galeriden çalınan 3 aracın, plakaları sökülerek Kepez ilçesindeki farklı adreslerde gizlenmeye çalışıldığını tespit etti.



Polis ekipleri, çalışma sonucu bulunan araçları sahibine teslim etti.



Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ö.B, H.Y.A, M.B, S.B. ve B.M.B, gözaltına alındı.