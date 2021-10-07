'da galeriden araç çaldıkları belirlenen 5 kişi yakalandı ( Haberleri )

'nın Serik ilçesinde bir oto galeriden çaldıkları araçları plakalarını sökerek, saklamaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler Anadolu Ajansı 07.10.2021 - 23:48

Antalya'da galeriden araç çaldıkları belirlenen 5 kişi yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, galeride meydana gelen araç hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerini inceleyen ekipler, galeriden çalınan 3 aracın, plakaları sökülerek Kepez ilçesindeki farklı adreslerde gizlenmeye çalışıldığını tespit etti.

Polis ekipleri, çalışma sonucu bulunan araçları sahibine teslim etti.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ö.B, H.Y.A, M.B, S.B. ve B.M.B, gözaltına alındı.

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