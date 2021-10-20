Antalya'da halk otobüsünün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 16:27
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde, elektrikli bisiklet kullanan Hint asıllı Türk vatandaşı Sam Baman İrani (63) dengesini kaybederek yola düştü.
Bu sırada arkadan gelen A.S. idaresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 07 AU 0316 plakalı özel halk otobüsü İrani'ye çarptı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen İrani, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Otobüs sürücüsü A.S. ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.
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