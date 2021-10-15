Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 22:37
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kirişçiler Mahallesi'nde yaklaşık 40 bin lira değerindeki demir parçaların çalınmasıyla ilgili şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yürütülen kapsamlı çalışma sonucunda, hırsızlık olayı şüphelisi M.A.S'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheli, adliyeye sevk edilecek.
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