Antalya'da iki orman yangını
23.06.2026 15:53
Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde iki orman yangını çıktı. Aksu'daki alevler kontrol altına alınırken Serik'teki yangına ise müdahale sürüyor.
Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
Büyüme eğilimi gösteren yangına müdahale sürüyor.
AKSU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Aksu ilçesi Macun Mahallesi'ndeki ormanda da aynı saatlerde yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışması başlatıldı.
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