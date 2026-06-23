Antalya'da iki orman yangını

23.06.2026 15:53

Antalya'da iki orman yangını
DHA

Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

DHA
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Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde iki orman yangını çıktı. Aksu'daki alevler kontrol altına alınırken Serik'teki yangına ise müdahale sürüyor.

Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

 

Büyüme eğilimi gösteren yangına müdahale sürüyor.

 

AKSU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

 

Aksu ilçesi Macun Mahallesi'ndeki ormanda da aynı saatlerde yangın çıktı. 

 

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışması başlatıldı.

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