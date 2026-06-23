Antalya'da iki orman yangını

Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde iki orman yangını çıktı. Aksu'daki alevler kontrol altına alınırken Serik'teki yangına ise müdahale sürüyor.

YASAL UYARI

ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.