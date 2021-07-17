Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 17.07.2021 - 09:11
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 06 HZL 76 plakalı otomobil ile 06 BTT 468 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Gökçebel mevkisinde çarpıştı.
Kazada, 06 HZL 76 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
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