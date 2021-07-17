Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı (Antalya Haberleri)

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 17.07.2021 - 09:11

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,

Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 06 HZL 76 plakalı otomobil ile 06 BTT 468 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Gökçebel mevkisinde çarpıştı.

Kazada, 06 HZL 76 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

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