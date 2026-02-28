Antalya'da inşaat kazası, işçi ağır yaralı
28.02.2026 14:13
Son Güncelleme: 28.02.2026 14:19
5'inci kattan düşen işçi ağır yaralandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapımı süren bir inşaatta 5'inci kattan düşen işçi ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet mahallesi Kışlabucağı caddesi üzerindeki bir inşaatta yaşandı.
Alınan bilgilere göre inşaat işçisi Mustafa E., henüz bilinmeyen bir sebeple 5'inci kattan toprak zemine düştü.
Kazayı görenlerin durumu ihbar etmesiyle sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
İŞÇİ AĞIR YARALI
Yaralı işçiye olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki ilk tedavisinin ardından ağır yaralı hastanın durumu ciddiyetini korurken, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.