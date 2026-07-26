Antalya'da inşaatta feci ölüm

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya 'nın Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde bir inşaatta işçi olarak çalışan Cihan Pınar'ın (41), başına üst katlardan kopan beton blok parçası düştü.

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