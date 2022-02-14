Antalya'da kaça kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı.

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 11 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1. derece sit alanı olan Altınyaka Mahallesi Başgöz mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Bölgeye giden ekipler S.Ö, O.Ş, Y.S, R.Ö, D.K, M.B, E.B, Y.T, H.A, H.K. ve C.A'yı iş makinesiyle kazı yaparken suçüstü yakaladı.



Şüphelilerin 30 metre derinliğinde ve 15 metre genişliğinde açtıkları çukurdan sütun ile sütun başı kalıntıları çıkardıkları belirlendi.



Tarihi eser kalıntılarına el koyan ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.



Kazıda kullandıkları iş makinesi ve malzemelere de el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.