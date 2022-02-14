Antalya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 14:09
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yanköy Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, A.D, A.A, H.Y. ve Ş.D'yi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullandıkları dedektör ve malzemelere el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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