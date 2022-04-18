Antalya'da kaçak kazı yapan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 14:30
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçüklü Mahallesi'ndeki Asartepe Sit Alanı'nda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Alman uyruklu S.P.J'nin kaçak kazı yaptığını belirledi.
Gözaltına alınan şüphelinin dedektör ve küreğine el konuldu.
Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli serbest bırakıldı.
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