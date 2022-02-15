Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 15.02.2022 - 13:23
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çok miktarda kaçak tütünün bir evde elektronik makine yardımıyla doldurulup iş yerlerinde satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, N.Y'ye ait iş yeri ve evde, 1 sigara doldurma makinesi, 62 kilogram kıyılmış tütün, 350 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 1225 boş makaron ve 5000 şeffaf paketleme poşetine ekipler tarafından el konuldu.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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