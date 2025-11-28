Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 480 bin makaron bulundu
28.11.2025 10:48
İHA
Antalya'da yapılan operasyonda 480 bin adet doldurulmuş makaron ve 6 bin 500 adet kaçak sigara bulundu.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafındanAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla Kepez'de Kaçak Tütün ve Mamüllerine yönelik çalışma yürütüldü.
Yürütülen çalışmada 1 şahsa ait şüpheli görülen ikamete arama yapıldı.
Yapılan aramada 6 bin 500 paket kaçak sigara, 480 bin adet doldurulmuş makaron, 300 bin adet boş makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Ele geçirilen ürünlere el konulurken olayla ilgili adli inceleme başlatıldı.
