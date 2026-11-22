Antalya'da bir kadın, eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Katil zanlısı aynı silahla kendi hayatına da son verdi.

Çift arasında önceki yıllarda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Hasan E. hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği de belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Toplam 5 çocukları bulunan Hasan ve Fatma E. çiftinin daha önce kanser tedavisi gördüğü, Fatma E.'nin yakın zamanda kanseri atlattığı öğrenildi.

Cansız bedenler, inceleme ve ön otopsi işlemleri için Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Hasan ve Fatma E., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çift kurtarılamadı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bakılar Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan E. evde eşi Fatma E.'ye av tüfeğiyle ateş etti. Hasan E. ardından aynı tüfekle göğsüne ateş etti.

Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde Hasan E. (66), eşi Fatma E.'yi (57) av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Ağır yaralı çift, hastanede hayatını kaybetti.

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