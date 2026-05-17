Antalya'da kanlı gece: Üç can kaybı var
17.05.2026 09:15
Son Güncelleme: 17.05.2026 09:19
Katil zanlısı A.B. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, gece saatlerinde tartıştığı kişilere sokak ortasında kurşun yağdırdı. Olayda üç kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında A.B. (25) ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B. yanında bulunan tabancayla Korkut, Avcı ve Savran'a ateş etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Korkut ve Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Savran'ın da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.
Şüpheli A.B. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.
Cenazeler otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.