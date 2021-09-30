Antalya'da karakulak ailesi fotokapanla görüntülendi

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 12:57
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce kentin farklı noktalarına fotokapan konuldu. Bunun sonucunda, karakulak ve 2 yavrusu görüntülendi.
Kanaldan su içerken görüntülenen karakulakların tedirgin olmaları dikkati çekti.
Antalya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Antalya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.