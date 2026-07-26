Antalya'da katliam gibi kaza: Beş can kaybı var

Feci kazada biri hamile iki kişi yaralandı.

Şahin, yaralı iki kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, otomobilde yedi kişinin bulunduğunu ve beş kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Uçuruma inen ekipler, otomobildeki beş kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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