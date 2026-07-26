Antalya'da katliam gibi kaza: Beş can kaybı var
26.07.2026 11:38
Son Güncelleme: 26.07.2026 12:18
Feci kazada biri hamile iki kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobildeki beş kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Uçuruma inen ekipler, otomobildeki beş kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA
Antalya Valisi Hulusi Şahin, otomobilde yedi kişinin bulunduğunu ve beş kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Şahin, yaralı iki kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
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