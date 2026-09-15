Antalya'da kaybolan çocuktan iyi haber

Gedik Mahallesi Karakoyunlar mevkisindeki evlerinin yakınında oynayan Bünyamin Ç. (6) dün saat 18.00 sıralarında ortadan kayboldu. Çocuğu bulamayan ailesi muhtardan yardım istedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine arama çalışması başlatıldı. AFAD , polis ve sağlık ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen aramalar sonucunda küçük çocuk , saat 03.00 sıralarında evin yanındaki kümes ve depo olarak kullanılan tahta paletler üzerindeki muşambalar arasında uyurken bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin birkaç kez adıyla seslendiği Bünyamin'in uyandığı, karşısında ekipler ve aramaya katılan vatandaşları görünce şaşırdığı ve bir süre kendisine gelemediği görüldü.