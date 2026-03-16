Antalya'da esnaf tartışması kanlı bitti. 1 ölü, 2 yaralı

Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde, oto yıkamacı olarak faaliyet gösteren M.O. (41) ile market işletmecisi Mustafa Deveci (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından M.O. yanındaki tabancayla market içerisinde bulunan Mustafa Deveci (22) ve akrabaları Şevket D. (24) ile Mustafa D'ye (51) kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. 22 yaşındaki Mustafa Deveci hayatını kaybederken, diğer iki yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR



Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli M.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.