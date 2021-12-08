Antalya'da Latin rüzgarı esecek

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 15:31
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek Sportif Salsa Dansları Kulüplerarası 1. Etap Yarışması, Sportif Salsa Dansları Solo (Kadın-Erkek) & Duo Yarışması ve Karayip Dansları - Latino Show (Couple-Grup) Yarışmaları, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Müsabakalara farklı yaş gruplarından toplam 750 dansçının katılması bekleniyor.
Hafta sonu her iki gün de 10.00-18.00 saatlerinde yapılacak yarışmalar, ücretsiz izlenebilecek.
Antalya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Antalya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.