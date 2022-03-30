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Antalya'da marketten hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Serik ilçesinde bir marketten içki ve sigaraları çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 09:07

Antalya'da marketten hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki bir marketten dün yaklaşık 200 bin lira değerindeki içki ve sigaraları çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı M.D, O.C, M.A.U. ve V.T'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlılardan M.D, O.C, ve M.A.U. Adana'ya gitmek için bindikleri otobüste, V.T. ise Kemer ilçesinde yakalandı.

Çaldıkları içki ve sigaraları sattıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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