Antalya'da marketten silah tehdidiyle para gasbeden zanlı saklandığı kümeste yakalandı (Antalya Haberleri)

Antalya'da marketten silah tehdidiyle para gasbeden zanlı saklandığı kümeste yakalandı.

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 24.02.2022 - 15:07

Antalya'da marketten silah tehdidiyle para gasbeden zanlı saklandığı kümeste yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termesos Bulvarı'nda bir zincir markette silahlı ve maskeli bir kişinin kasadaki parayı gasbettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bölgede yaptığı çalışmada suçta kullanıldığı öne sürülen tüfeği ele geçirdi.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli O.A. ise Yeşildere Mahallesi ara sokaklarda yapılan aramada kümes içerisinde saklanmış halde yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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